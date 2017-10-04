Джорджевич не сыграет с «Зенитом» в связи с ограничениями по контракту

Как стало известно «Чемпионату», нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич не сыграет с «Зенитом» в матче 13-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги в связи с ограничениями по контракту.
Трансфер Луки Джорджевича принадлежит сине-бело-голубым, в футболке тульского «Арсенала» нападающий выступает на правах аренды.
Матч 13-го тура российской футбольной Премьер-Лиги между «Зенитом» и тульским «Арсеналом» запланирован на 15 октября. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург».
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