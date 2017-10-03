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Тульский «Арсенал» сыграет контрольный матч с белорусским «Торпедо-БЕЛАЗ»

3 октября 2017, вторник. 13:05 Футбол

Во время паузы в Премьер-Лиге, связанной с матчами национальных команд, тульский «Арсенал» сыграет товарищеский матч с белорусским клубом «Торпедо-БЕЛАЗ» из Жодино, занимающим четвёртое место в национальном чемпионате. Игра состоится 8 октября на центральном стадионе «Арсенал».

«Приглашаем тульских болельщиков поболеть за любимый клуб. Вход свободный. Начало матча — в 17:00», — говорится на официальном сайте клуба.

После 12 туров подопечные Миодрага Божовича занимают 12-е место в турнирной таблице РФПЛ.

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Источник: Официальный сайт тульского "Арсенала" Сообщить об ошибке
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Арсенал Тула
Новости. Футбол
3 октября 2017, вторник
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