Тульский «Арсенал» сыграет контрольный матч с белорусским «Торпедо-БЕЛАЗ»

Во время паузы в Премьер-Лиге, связанной с матчами национальных команд, тульский «Арсенал» сыграет товарищеский матч с белорусским клубом «Торпедо-БЕЛАЗ» из Жодино, занимающим четвёртое место в национальном чемпионате. Игра состоится 8 октября на центральном стадионе «Арсенал».
«Приглашаем тульских болельщиков поболеть за любимый клуб. Вход свободный. Начало матча — в 17:00», — говорится на официальном сайте клуба.
После 12 туров подопечные Миодрага Божовича занимают 12-е место в турнирной таблице РФПЛ.
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