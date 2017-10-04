Эллардайс: состав «Кристал Пэлас» достаточно хорош, чтобы не вылететь из АПЛ

Бывший главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс поддержал нынешнего наставника команды Роя Ходжсона.
«Рой Ходжсон исключительно хорош, он оказывался в похожих ситуациях раньше с другими футбольными клубами. Он ставит на матчи только лучших и заряжает их уверенностью.
Это было частью того, почему в прошлом сезоне мы избавились от неприятностей. Мы добились появления уверенности, сделав команду более компактной и организованнее. Состав «Кристал Пэлас» достаточно хорош, чтобы не вылететь", — цитирует тренера Mirror.
«Кристал Пэлас» не набрал ни одного очка в семи турах АПЛ.
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