Тохир: не уверен, что Озил покинет «Арсенал» в январе 2018 года

Президент «Интера» Эрик Тохир прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника «Арсенала» Месута Озила в итальянский клуб. Контракт немецкого футболиста истекает летом 2018 года.
«Мы изучаем варианты по укреплению команды. Мы все еще ищем новых игроков. У нас есть много хороших скаутов.
Что касается Озила, то не уверен, что он покинет «Арсенал» в январе 2018 года, но главный тренер Лучано Спаллетти знает, какие игроки нужны команде, чтобы стать сильнее», — цитирует Тохира Bolalob.
Ранее сообщалось, что руководство лондонского клуба готово продать Месута Озила, который хочет зарабатывать в «Арсенале» € 395 тыс. в неделю.
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