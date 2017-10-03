«Манчестер Юнайтед» намерен побороться за Озила

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил интересен «Манчестер Юнайтед». Контракт немецкого футболиста истекает летом 2018 года и продлён не будет. The Independent пишет, что в связи с этим манкунианцы в январе сделают «Арсеналу» предложение по 28-летнему игроку.
Ранее стало известно, что руководство лондонского клуба готово продать Месута Озила, который хочет зарабатывать в «Арсенале» € 395 тыс. В свою очередь наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью уверен, что сможет убедить Озила перейти в его команду, основываясь на прежней работе с немцем в «Реале».
По данным Transfermarkt, Месут Озил оценивается в € 50 млн.
«Арсенал» готов продать Озила, который хочет зарабатывать £ 350 тыс. в неделю