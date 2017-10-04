Милик выделил деньги на операцию 22-летнему футболисту из Польши

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик выделил деньги на операцию 22-летнему полузащитнику «Гурника» из Забже Конраду Новаку, информирует Sportowe Fakty.
Новак в августе получил серьёзную травму связок колена. Милик узнал, что соотечественник не может позволить себе дорогостоящую операцию у профессора Мариани в Риме и передал ему € 20 тыс.
Милик получил травму колена в матче 6-го тура чемпионата Италии с командой СПАЛ (3:2). В ходе обследования врачи выявили у 23-летнего форварда разрыв передней крестообразной связки колена, и игроку потребовалась операция, которую сделал профессор Мариани. В прошлом сезоне Милик получил аналогичное повреждение и пропустил четыре месяца.
Нападающий «Наполи» Милик успешно прооперирован