Сборная Казахстана прибыла в Румынию на самолёте с надписью «Узбекистан»

Сборная Казахстана прибыла в Румынию на матч отборочного раунда чемпионата мира 2018 года на самолете с надписью «Узбекистан» и в цветах флага этой страны. Матч состоится 5 октября.
«Очень важно, что полёт был хороший. Очень профессиональный экипаж. Мы все живы и здоровы, нормально долетели до Бухареста. Я ничего в этом такого не вижу. Конечно, можно из ничего сделать новость. Это уже зависит от самих журналистов, которые преподают такую информацию. Однако я бы не хотел делать на этом акцент. Самое главное, что мы долетели. Экипаж сделал всё, чтобы полёт был нормальным», — цитирует главного тренера сборной Казахстана Александра Бородюка Kazfootball.
Бородюк: как бы странно ни звучало, в таких поражениях надо закаляться