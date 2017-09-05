Бородюк: как бы странно ни звучало от меня, в таких поражениях надо закаляться

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк прокомментировал поражение от сборной Польши (0:3) в выездном матче отборочного цикла ЧМ-2018.
«Результат не соответствует игре. Надо посмотреть эпизод с голом в ворота Польши. В этой ситуации игра могла бы сложиться по-другому. В любом случае, нашей команде нужно привыкать к таким высоким скоростям, научиться играть при такой многочисленной публике. И при таком давлении. Как бы странно ни звучало от меня, именно в таких поражениях команда должна закаляться. Поражение поражению рознь. Ребята бились на поле. Но индивидуальное мастерство надо повышать и делать ставку на молодых футболистов, которые есть в молодежной сборной.
Надо учитывать уровень нашего чемпионата. Ребята должны привыкать к такой манере игры, которую показывают Черногория и Польша. Их игроки привыкли играть на третий день. Необходимо нам пройти долгий путь, чтобы научиться играть в таком темпе. У нашей команды есть характер. Надо прибавлять психологически.
Сейчас идет становление нашей команды, потому что сейчас небольшой у нас выбор игроков. Но Левандовски — один из лучших нападающих Европы. Он приносит огромную пользу сборной Польши. Не забил с игры, зато забил с пенальти. Он работает на команду. Это самое главное", — цитирует Бородюка Vesti.kz.