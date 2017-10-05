Кака был близок к переходу в «Манчестер Сити» за £ 100 млн в 2009 году

Бразильский полузащитник Кака, выступающий в MLS за «Орландо Сити», рассказал, что в 2009 году был в шаге от перехода в «Манчестер Сити» за £ 100 млн. Однако хавбек предпочёл остаться в «Милане», поскольку не был уверен в перспективах «горожан» при новых владельцах.
«Переговоры зашли очень далеко. Обсуждались все тонкости сделки. Единственное, что отделяло меня от „Сити“ — моё последнее слово. Зарплата, предлагаемая мне, была намного выше той, которую я получал в „Милане“. Я спрашивал себя, как будет выглядеть моя жизнь в Англии, как я смогу прижиться в новом клубе, насколько тяжело будет моей жене и детям сменить обстановку. Все эти мысли крутились у меня в голове.
В итоге, я пришёл к выводу, что мне не время переходить в «Сити». Основная причина заключалась в том, что я не был уверен в будущем создаваемой команды. Мне было непонятно, как пойдёт процесс перестройки команды, и сработает ли это. Мне предлагали поменять один из самых успешных клубов в Европе на команду, которая была только в начале своего пути. Я предпочёл не рисковать", — приводит слова Кака Goal.