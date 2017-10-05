Перед сегодняшней тренировкой сборной России в Новогорске футболисты национальной команды подарили подарки детям с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся по программе «Лыжи мечты», расписались на футболках и поиграли в футбол.
«Инициатива устроить такую встречу исходила как от сборной России, так и от инновационной терапевтической программы „Лыжи мечты“. Сегодня сборная будет исполнять мечты наших детей. Они у нас все спортсмены — катаются на горных лыжах, роликах и с недавнего времени занимаются футболом», — рассказала руководитель пресс-службы «Лыжи мечты» Анна Коузова.
Игроки сборной России подарили подарки детям с ограниченными возможностями
Фото: «Чемпионат»
Игроки сборной России подарили подарки детям с ограниченными возможностями
Фото: «Чемпионат»
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