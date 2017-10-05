Северная Ирландия – Германия: онлайн-трансляция матча начнётся 5 октября в 21:45

5 октября в Белфасте на стадионе «Уиндзор Парк» состоится матч отборочного этапа чемпионата мира 2018 года между национальными командами Северной Ирландии и Германии (Группа С). Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча Северная Ирландия – Германия.
Встречу рассудит бригада арбитров из Нидерландов во главе с рефери Данни Маккели.
Ранее команды встречались девять раз. Шесть матчей завершились победой Германии, и три раза был зафиксирован ничейный результат. Последняя встреча между командами состоялась 11 октября 2016 года в Ганновере и завершилась в пользу Германии со счётом 2:0. В рейтинге ФИФА команды находятся на разных концах первой двадцатки: сборная Германии — 1-я, сборная Северной Ирландии — 20-я.