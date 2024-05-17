Игорь Колыванов высказался о назначении Деяна Станковича главным тренером «Спартака»

Известный российский тренер Игорь Колыванов отреагировал на назначение сербского специалиста Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

«Станкович действительно большой футболист, он был футболистом с характером. Понятно, что это известнейшее имя, и он был одним из лучших футболистов «Интера». Да, у него не получилось главным тренером «Сампдории», но он пришёл в такой кризисный момент, когда ни один тренер не вытащил бы команду.

В «Спартаке» тяжело работать любому специалисту, потому что болельщики и руководство ждут результат. А результат — это борьба за чемпионство. Никто не знает потенциал Станковича на сегодняшний момент. Думаю, он хочет вырасти как тренер. В Сербии чемпионат одной команды — «Црвены». Поэтому говорить о том, что он там сделал что-то выдающееся, выиграв несколько чемпионатов, я бы не стал. Он хочет всем доказать, что способен решать те задачи, которые перед ним ставит «Спартак», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, накануне, 16 мая, стало известно, что сербский специалист Деян Станкович назначен на должность главного тренера «Спартака» с сезона-2024/2025. С лета минувшего года Станкович работал в «Ференцвароше». Он дошёл с ним до плей-офф Лиги конференций, а месяц назад клуб из Будапешта досрочно стал чемпионом Венгрии.