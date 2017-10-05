«Динамо» не станет форсировать сроки восстановления Панченко после травмы

Главный врач московского «Динамо» Александр Ярдошвили рассказал о ситуации с травмированными игроками команды, а также сообщил, что в клубе не планируют форсировать сроки восстановления после операции нападающего Кирилла Панченко.
«У Панченко пока идёт только первичный реабилитационный процесс. Была операция по поводу пластики передней крестообразной связки и частичной пластики латеральной связки. У Кирилла сочетанная травма, так что операция достаточно сложная, объёмная, но всё прошло великолепно. Сейчас Панченко работает в римской клинике «Вилла Стюарт», в Москву он прилетит 12 октября, после чего станет заниматься на нашей базе в Новогорске. Мы ждём форварда в полной боевой готовности в марте. Даже если всё будет идти очень хорошо, форсировать сроки не станем.
Рыков тренируется индивидуально. Ждём, пока полностью сойдёт отек, чтобы в 3D сделать замеры и затем маску для лица в одной из европейских стран. Тренироваться с мячом, идти в единоборства Рыкову можно будет только в маске, так что для возвращения на поле в матчах РФПЛ потребуется определённое время – надо же ещё и форму набрать. Володя будет тренироваться и играть в маске до конца года.
Самба Соу в той же итальянской клинике, что и Панченко, ему в среду была проведена операция на медиальном мениске. В пятницу он вернётся в Москву и продолжит реабилитацию. Через месяц начнём его подключать к серьёзным нагрузкам, вообще же, как правило, после таких операций на восстановление требуется шесть недель. Итальянцы пришлют программу, мы её обсудим. Под нашим с врачом Александром Родионовым контролем с Панченко, Рыковым и Самба Соу станут заниматься тренер-реабилитолог Артур Савельев и физиотерапевт Матия Майцен.
Антон Терехов уже тренируется наравне с партнёрами, оправившись от тяжёлой травмы. Важно, что он полностью готов психологически. С тренерским штабом будем обсуждать возможность его участия в ближайшем двустороннем матче. Антону нужна игровая практика, но сложность в том, что пока противопоказано искусственное покрытие, на котором чаще всего играет молодёжная команда. Будем искать варианты», — цитирует Ярдошвили официальный сайт «Динамо».