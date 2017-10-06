Кейн: мы все очень рады выходу сборной Англии на ЧМ-2018

Нападающий и капитан сборной Англии Гарри Кейн поделился впечатлениями от выхода национальной команды в финальную часть чемпионата мира — 2018. Англичане обеспечили себе первое место в группе после домашней победы над сборной Словении (1:0). Единственный гол на четвёртой компенсированной минуте забил Кейн.
«Мы квалифицировались, и это самое главное. Мы должны были проявить терпение, в последние 10 минут соперник начал уставать.
Квалифицироваться на чемпионат мира сейчас — нелегкая задача. Мы все очень рады. У нас есть ещё один матч в воскресенье, и мы должны продолжать делать то, что делаем, и усердно работать", — приводит слова форварда «Тоттенхэм Хотспур» BBC Sport со ссылкой на ITV.
Сборная Англии обыграла Словению и досрочно обеспечила себе путёвку на ЧМ-2018