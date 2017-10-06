Ротань: на Украине набрасываются на молодых игроков, ругают их по делу и нет

Капитан сборной Украины Руслан Ротань рассказал о настрое в преддверии последних двух матчей отборочного раунда ЧМ-2018 с командами Косово и Хорватии, а также высказал мнение, что в его стране предъявляют завышенные требования к молодым футболистам.
«Многие, глядя в таблицу нашей группы, полагают, что сборная Украины должна без проблем набирать очки с Косово. Да, сборная Косово — аутсайдер группы, да, в первом круге мы выиграли у неё со счётом 3:0, но с тех пор эта команда стала сильнее. Осенью в ней появились новые футболисты, и в сентябрьских матчах она билась до конца, уступая с разницей в один мяч.
Финальный турнир чемпионата мира — веха в карьере каждого футболиста. До сих пор я чему-то учусь, мне интересно и тренироваться, и играть. Да и вообще, чем старше становлюсь, тем больше хочу выигрывать.
У нас почему-то сразу же предъявляют завышенные требования к молодым ребятам, набрасываются, ругают их по делу и нет. А в других странах способных игроков оберегают, выращивают их, как птенчиков", — цитирует Ротаня пресс-служба УЕФА.