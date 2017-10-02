Вратарь сборной Украины Пятов: скажут — поедем на ЧМ в Россию, не скажут – нет

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов высказал мнение по поводу возможной поездки национальной сборной на чемпионат мира—2018 в Россию, отметив, что внутри команды нет разговоров по поводу возможного отказа, если сборная добьётся права выступить в финальной части турнира.
«Нет, никаких разговоров нет. Нам как скажут, так мы и сделаем. Решать не нам. Что касается моего личного мнения, то, конечно, ехать хочется. Это же чемпионат мира – праздник футбола, который происходит раз в четыре года. В нашей стране на ЧМ футболист может попасть раз в жизни. Такое событие нельзя пропускать.
И если мы туда квалифицируемся (не будем забывать, что пока у нас даже путёвки на турнир нет), то ехать надо. Другое дело, что всё будет так, как решит начальство: скажут— мы поедем, не скажут – нет", — цитирует Пятова «Униан».
За два тура до окончания отборочного турнира ЧМ-2018 украинцы занимают в своей группе четвёртое место.