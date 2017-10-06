Врач «Спартака»: есть надежда, что Глушаков и Промес вернутся в ближайшем туре

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал, когда вернутся в строй Квинси Промес, Денис Глушаков, Зе Луиш и Джано Ананидзе. Ближайший матч красно-белых — в гостях с «Ахматом» — запланирован на 13 октября.
«После паузы на матчи сборных все они должны быть готовы к работе в общей группе. Сейчас у Зе Луиша значительное улучшение. Помимо лечения Зе проводит интенсивные занятия в тренажёрном зале под контролем физиотерапевтов-реабилитологов. Его восстановление отбросила назад неприятная история с ребёнком. Проблемы серьёзные, не дай бог кому такие. К счастью, сейчас они решились. Зе был очень озабочен, поэтому процесс реабилитации приостановился.
У Дениса повреждение второй степени полуперепончатой мышцы. Это довольно длительный срок – три-четыре недели как минимум. У нас, кстати, есть утверждённые нормативы, и этот случай в них вписывается. Травму Глушаков получил 13 сентября, и есть твёрдая надежда, что он будет готов к ближайшему туру.
Квинси работал в Тарасовке каждый день, за исключением одного выходного. У него травма задней поверхности бедра – полусухожильная мышца. И тоже есть надежда, что он вернётся в ближайшем туре.
Джано уехал в сборную Грузии, но это не значит, что там наш футболист станет участвовать во всех тренировках и выйдет на поле в официальных встречах. Играть он, скорее всего, не будет. У нас очень хороший контакт с врачом грузинской команды, у Джано хорошая динамика выздоровления, характер его травмы – частичное повреждение связок левого голеностопного сустава – тот самый сустав, который был прооперирован, и мы проявляем осторожность», — сказал Вартапетов.