Капитан сборной Южной Кореи: постараемся показать хорошую игру в матче с Россией

Капитан сборной Южной Кореи Чан Хюн Су поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной России, который пройдёт завтра, 7 октября, в Москве.
«Данный матч мы считаем очень важным моментом в процессе подготовки к чемпионату мира в России. Постараемся завтра показать хорошую игру после череды игр и тренировок к мундиалю.
Определённое снижение соревновательной способности команды — вопрос, который относится уже к прошлому. Сейчас мы нацеливаемся на достижение высоких результатов.
Важен настрой и старание, чтобы победить", — передаёт слова защитника корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
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