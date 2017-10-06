Тренер сборной Южной Кореи назвал Кокорина опасным и серьёзным игроком

Главный тренер сборной Южной Кореи Син Тэ Ён в преддверии товарищеского матча с командой России в составе соперника отметил нападающего Александра Кокорина.
«В российской сборной опасным и серьёзным игроком представляется Кокорин», — передаёт слова специалиста корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
Также наставник высказал мнение о погоде в Москве, где завтра состоится матч, и о том, влияет ли на подготовку его команды политическая ситуация в стране.
«Что касается погоды, она отличается от корейской. В Корее сейчас самый сезон, здесь холодно. Приходится быть внимательным, чтобы игроки не заболели.
Политическая ситуация не должна отвлекать профессионалов от исполнения миссии, поэтому она не влияет на подготовку", — заявил Син Тэ Ён.
Наставник сборной Южной Кореи: Россия — одна из ведущих футбольных держав