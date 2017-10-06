Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Тренер сборной Южной Кореи назвал Кокорина опасным и серьёзным игроком

6 октября 2017, пятница. 17:09 Футбол

Главный тренер сборной Южной Кореи Син Тэ Ён в преддверии товарищеского матча с командой России в составе соперника отметил нападающего Александра Кокорина.

«В российской сборной опасным и серьёзным игроком представляется Кокорин», — передаёт слова специалиста корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

Также наставник высказал мнение о погоде в Москве, где завтра состоится матч, и о том, влияет ли на подготовку его команды политическая ситуация в стране.

«Что касается погоды, она отличается от корейской. В Корее сейчас самый сезон, здесь холодно. Приходится быть внимательным, чтобы игроки не заболели.

Политическая ситуация не должна отвлекать профессионалов от исполнения миссии, поэтому она не влияет на подготовку", — заявил Син Тэ Ён.

Наставник сборной Южной Кореи: Россия — одна из ведущих футбольных держав
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол Сборная Южной Кореи - Футбол Александр Кокорин
Новости. Чемпионат мира 2018
6 октября 2017, пятница
17:56 На матч Россия – Южная Корея реализовано 20 тыс. билетов
17:17 Капитан сборной Южной Кореи: постараемся показать хорошую игру в матче с Россией
17:09 Тренер сборной Южной Кореи назвал Кокорина опасным и серьёзным игроком
16:56 Наставник сборной Южной Кореи: Россия — одна из ведущих футбольных держав
16:40 Мутко: игра с Бразилией есть в графике подготовки сборной России к ЧМ-2018
16:08 Мутко: не могу представить чемпионат мира без Месси
16:00 Катанец покинет пост тренера сборной Словении по окончании квалификации ЧМ-2018
14:17 Кроос не поможет сборной Германии в матче с Азербайджаном
14:00 Италия – Македония: онлайн-трансляция матча начнётся 6 октября в 21:45
13:51 Глеб: сейчас у сборной Беларуси какое-то сплошное безволие, бесхарактерность
13:25 Черчесов: фамилии Смолова и Кокорина громкие, но не зацикливайтесь на именах
13:24 Сборная России использует все шесть замен в товарищеской игре с Южной Кореей
13:18 Акинфеев — о специальных очках в сборной: в ЦСКА не позволяем себе такой роскоши
13:14 Акинфеев — об ошибке в матче с Южной Кореей на ЧМ-2014: я прошлым не живу
13:10 Черчесов: Лунёв и другие вратари — охотники, им нужно догонять Акинфеева
13:07 Акинфеев — о конкуренции с Лунёвым: место в сборной никому не гарантировано
13:02 Головин не сыграет с Южной Кореей и может пропустить матч с Ираном
12:45 Испания – Албания: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся 6 октября в 21:45
12:20 Ярмоленко: сказал Шахину, если он хочет на ЧМ-2018, куплю ему билет на трибуну
11:58 Турция – Исландия: онлайн-трансляция матча начнётся 6 октября в 21:45
11:42 Ротань: на Украине набрасываются на молодых игроков, ругают их по делу и нет
11:39 Головин работает по индивидуальной программе за день до матча с Южной Кореей
11:18 Неймар назвал условия в матче с Боливией бесчеловечными
11:06 Косово – Украина: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся 6 октября в 21:45
10:59 Игрокам сборной Бразилии выдали кислородные маски для восстановления
10:52 Пандев — о матче с командой Италии: сборной Македонии нечего терять
09:41 Хуммельс: сборная Германии заслужила победу над Северной Ирландией
09:18 Грозный: сборная Украины хочет попасть на ЧМ-2018, несмотря на разные разговоры
09:02 Тренер Словении Катанец: возможно, Англия не заслужила победу, но они забили гол
08:48 Игрок сборной Аргентины Гаго из-за травмы выбыл из строя на 6-8 месяцев
08:18 Тренер сборной Чили Пицци: уверены, мы сможем конкурировать с Бразилией
07:47 Фил Невилл: в ходе квалификации ЧМ-2018 сборная Англии прихрамывала
07:20 Руди: на ЧМ-2018 Германия хочет защитить титул, поедем в Россию не проигрывать
07:04 Левандовски: рад стать рекордсменом Польши к своему 30-летию
04:36 Гол Алексиса Санчеса принёс Чили победу над Эквадором в квалификации ЧМ-2018
04:31 Парагвай вырвал победу у Колумбии и сохранил шансы попасть на ЧМ-2018
04:31 Аргентина не смогла забить Перу и опустилась на 6-е место в отборочной группе ЧМ
03:30 Лёв: в матче с Северной Ирландией было важно забить ранний гол
03:20 Флетчер: Шотландия только на полпути в Россию — впереди игра со Словенией
02:11 Пануччи назвал Пике «мужиком с большими яйцами»
02:03 Уругвай поделил очки с Венесуэлой в отборочном матче ЧМ-2018
01:55 Харт: сборная Англии возила Словению
01:39 79-летний президент Перу станцевал, поддержав сборную перед ключевыми матчами
01:26 Боливиец Морено сфотографировался с командой Бразилии перед отборочным матчем ЧМ
01:13 Бразилия не смогла обыграть Боливию в квалификации ЧМ-2018
Все новости RSS
Партнерский контент