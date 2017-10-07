«Бавария» заплатит около € 2 млн «Фортуне» из Дюссельдорфа за переход Херманна

Мюнхенская «Бавария» переведёт на счёт «Фортуны» из Дюссельдорфа около € 2 млн в качестве компенсации за переход 65-летнего тренера Петера Херманна, который станет ассистентом Юппа Хайнкеса в тренерском штабе баварцев.
«Переговоры с «Баварией» получились честными и конструктивными. Мы достигли результата, который сделает все стороны счастливыми. Даже если я и сожалею о том, что Петер Херманн покидает нашу команду, я могу понять его желание. С ним связался его друг Юпп Хейнкес, и Петер хотел бы помочь ему. Однако мы не станем менять наши задачи на сезон», — цитирует исполнительного директора «Фортуны» Роберта Шафера издание Rheinische Post.
После девяти туров «Фортуна» занимает первое место в турнирной таблице второй Бундеслиги.
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