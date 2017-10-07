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Восстановление Нойера может затянуться

7 октября 2017, суббота. 11:56 Футбол

Возвращение голкипера «Баварии» и сборной Германии Мануэля Нойера в январе может быть отложено. Вратарь в сентябре сломал ногу во время тренировки и был прооперирован. Ожидалось, что в строй 31-летний футболист вернётся в январе, но Нойер сообщил, что может пропустить до полугода.

«Рана должна оставаться чистой и зажить сама по себе. Заживление происходит внутри стопы. На это может потребоваться до полугода», — сказал Нойер в интервью Sport1.de.

В нынешнем сезоне Мануэль Нойер принял участие в четырёх официальных матчах за «Баварию».

Голкипер «Баварии» Нойер успешно прооперирован
Источник: Sport1.de Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Сборная Германии — Футбол Мануэль Нойер Травмы — футбол
Новости. Футбол
7 октября 2017, суббота
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