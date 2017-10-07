Восстановление Нойера может затянуться

Возвращение голкипера «Баварии» и сборной Германии Мануэля Нойера в январе может быть отложено. Вратарь в сентябре сломал ногу во время тренировки и был прооперирован. Ожидалось, что в строй 31-летний футболист вернётся в январе, но Нойер сообщил, что может пропустить до полугода.
«Рана должна оставаться чистой и зажить сама по себе. Заживление происходит внутри стопы. На это может потребоваться до полугода», — сказал Нойер в интервью Sport1.de.
В нынешнем сезоне Мануэль Нойер принял участие в четырёх официальных матчах за «Баварию».
Голкипер «Баварии» Нойер успешно прооперирован