Голкипер «Баварии» Нойер успешно прооперирован

Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер успешно прооперирован. Об этом футболист написал на своей официальной странице в «Твиттере». Вратарь оставил сообщение, в котором поблагодарил за поддержку.
«Операция прошла успешно. Спасибо за поздравления и поддержку», — говорится в сообщении.
Напомним, что Мануэль Нойер в ходе тренировки сломал ногу и выбыл из строя до января. Накануне информацию подтвердили в пресс-службе клуба.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «Твиттере» Мануэля Нойера.
Лёв верит, что Нойер вернётся в строй таким же сильным