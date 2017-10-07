«Динамо» подтвердило отставку Калитвинцева и назначение Хохлова

«Динамо» подтвердило, что Юрий Калитвинцев покинул пост главного тренера команды по обоюдному согласию сторон. Его заменил Дмитрий Хохлов, ранее тренировавший молодёжную команду бело-голубых.
Срок действия его контракта рассчитан до конца сезона-2017/18. При условии выполнения поставленных задач контракт может быть пролонгирован.
Хохлова в молодёжной команде «Динамо» сменит Николай Ковардаев, работавший в Академии «Динамо» им. Л.И.Яшина.
Вместе с Калитвинцевым «Динамо» покидают его помощники Геннадий Литовченко, Юрий Ковтун и Роман Березовский.
В тренерский штаб Хохлова в «Динамо» войдут его помощники Юрий Никифоров и Евгений Плотников.
«У нас состоялась рабочая встреча с Юрием Калитвинцевым, на которой мы, обсудив ситуацию, пришли к обоюдному решению, что для дальнейшего успешного выступления «Динамо» в РФПЛ необходимы те кадровые решения, которые сегодня озвучены клубом», — заявил генеральный директор клуба Евгений Муравьёв.