Широков будет консультировать «Динамо» по вопросам компетенции спортдира

По информации «Чемпионата», бывший футболист сборной России Роман Широков не будет спортивным директором московского «Динамо» по должности, но будет консультировать клуб по вопросам компетенции спортивного директора, оставаясь советником председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимира Стржалковского.
7 октября «Динамо» объявило, что Юрий Калитвинцев покинул пост главного тренера. Его сменил Дмитрий Хохлов, ранее тренировавший молодёжную команду бело-голубых. Срок действия его контракта рассчитан до конца сезона-2017/18. При условии выполнения поставленных задач контракт может быть пролонгирован.