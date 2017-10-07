Бубнов: кандидатура Хохлова неоднозначна

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов прокомментировал назначение Дмитрия Хохлова на пост главного тренера московского «Динамо».
Напомним, что сегодня, 7 октября, «Динамо» объявило об отставке с поста главного тренера Юрия Калитвинцева.
«Кандидатура Хохлова неоднозначна. С одной стороны – он много лет работал с „молодёжкой“ «Динамо», хорошо знает положение в команде изнутри. Тренеру со стороны потребовалось бы дополнительное время на то, чтобы вникнуть в суть происходящего. С другой – опыт работы Хохлова в качестве главного тренера на высшем уровне практически отсутствует. В «Кубани», с которой он проводил предсезонку, у него не вышло, а сейчас начинающему специалисту предстоит окунуться в пучину проблем уже по ходу чемпионата. Выстраивать игру в средней линии, наращивать атакующий потенциал. Между тем в лазарете находятся ведущие исполнители, Самба Соу и Кирилл Панченко. А главное – решать проблему выживания коллектива, опустившегося в зону прямого вылета.
Мы хорошо помним, как полтора года назад руководство «Динамо» провернуло аналогичный номер на финише первенства. Команду покинул Андрей Кобелев, а тренер из системы клуба Сергей Чикишев не смог спасти бело-голубых от вылета в ФНЛ. На дворе октябрь, а не май, времени гораздо больше, но пока трудно говорить о том, извлечёт ли «Динамо» дивиденды от замены Калитвинцева на Хохлова. Первые основательные выводы можно будет делать после окончания первой части сезона», — приводит слова Бубнова интернет-издание Sportbox.