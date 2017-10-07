Стрепетов: Сарсания жил «Зенитом» и его развитием, но случилась беда

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов выразил соболезнования в связи со скоропостижной кончиной спортивного директора петербургского клуба Константина Сарсании. 49-летний футбольный функционер скончался сегодня, 7 октября. Причиной смерти, по предварительной информации, стал оторвавшийся тромб.
«В первую очередь это потеря для родных и близких. Слова соболезнования им. Это очень большая потеря для нашего российского футбола. Потеряли огромной души человека, специалиста, профессионала своего дела, менеджера, руководителя нашего футбола, тренера. У него мечта была — быть тренером. Он должен был быть тренером в нашей Премьер-Лиге. Он многое сделал для развития российского футбола. Трагедия.
Соболезнования всему нашему футболу. И не только футболу. Его знали люди искусства, киноактёры, эстрадные певцы. Его все любили. Он был открытой души человек. С ним можно было в любое время посоветоваться и молодому футболисту, и опытному. От него шло обаяние прекрасного, хорошего человека. Он был добрым, отзывчивым, прекрасно знал свою работу.
Его отношение к людям завораживало. Ни один человек про него ничего негативного не сказал. Только добрые слова были и пожелания. В последний раз я видел его на игре «Зенит» — «Динамо» на новой арене. Была замечательная встреча, он рассказал о своих планах, о планах клуба, академии. Он жил «Зенитом», жил его развитием. Но случилась беда», — сказал Стрепетов.