Губернатор Нижегородской области поделился впечатлениями от матча «Пари НН» в Самаре

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что посетил матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Пари Нижний Новгород» (1:1) в Самаре.

«Поддержал наш футбольный клуб «Пари НН» в Самаре, заодно пробежался по городу и искупался в Волге! Река объединяет наши города. На поле бились, но также закончили ничьей 1:1 при хорошей игре.

К сожалению, не обойдёмся без стыковых матчей! Но настрой теперь хороший. Хотелось бы исправления плохого конца сезона», — написал Никитин в телеграм-канале.

По итогам нынешнего сезона РПЛ «Крылья Советов» заняли девятое место, набрав 41 очко за 30 матчей. «Пари Нижний Новгород» с 30 очками расположился на 13-й строчке и сыграет в стыковых матчах за право остаться в РПЛ на следующий сезон.