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Губернатор Нижегородской области поделился впечатлениями от матча «Пари НН» в Самаре

Губернатор Нижегородской области поделился впечатлениями от матча «Пари НН» в Самаре
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что посетил матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Пари Нижний Новгород» (1:1) в Самаре.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Гарре – 58'     1:1 Турбо – 77'    

«Поддержал наш футбольный клуб «Пари НН» в Самаре, заодно пробежался по городу и искупался в Волге! Река объединяет наши города. На поле бились, но также закончили ничьей 1:1 при хорошей игре.

К сожалению, не обойдёмся без стыковых матчей! Но настрой теперь хороший. Хотелось бы исправления плохого конца сезона», — написал Никитин в телеграм-канале.

По итогам нынешнего сезона РПЛ «Крылья Советов» заняли девятое место, набрав 41 очко за 30 матчей. «Пари Нижний Новгород» с 30 очками расположился на 13-й строчке и сыграет в стыковых матчах за право остаться в РПЛ на следующий сезон.

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