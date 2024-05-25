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Личка: к «Краснодару» не надо было готовиться эмоционально — все знали, что это за матч

Личка: к «Краснодару» не надо было готовиться эмоционально — все знали, что это за матч
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал результат матча последнего тура РПЛ сезона-2023/2024 с «Краснодаром» (0:1).

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 52'    
Удаления: нет / Паршивлюк – 89'

— Можно ли сказать, что сегодня не хватило эмоций и удачи, когда было две штанги?
— К этому матчу не надо команду эмоционально готовить, потому что все знают, что это за матч. Я думаю, что команда хорошо сыграла в защите, потому что тяжело играть с Кордобой. Можно сказать, что в первом тайме ничего не допускали у своих ворот. При этом у Карраскаля был хороший шанс вывести нас вперёд. Но «Краснодар» играл много с мячом, и у нас не получалось играть больше с мячом в середине поля. Мы проиграл, попав дважды в штангу. Это футбол, — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Бело-голубые с 56 очками заняли третье место по итогам нынешнего сезона, позволив обойти себя в турнирной таблице «Краснодару» по дополнительным показателям. На первой строчке расположился санкт-петербургский «Зенит» (57). Если бы «Динамо» не проиграло «Краснодару», то титул достался бы московской команде.

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