Агент: будущее Клаудиньо? Сейчас не время говорить о трансферах

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия отказался комментировать будущее игрока «Зенита» Клаудиньо после того, как сине-бело-голубые в шестой раз подряд стали чемпионами России по футболу.

«Это невероятное чемпионство! Но сейчас не время говорить о трансферах. Впереди у «Зенита» ещё один финал», — приводит слова Гарсии «РБ Спорт».

В текущем сезоне Клаудиньо провёл 42 матча в составе «Зенита», забил пять голов, отдал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 18 млн.

Напомним, 25 мая состоялся матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались «Зенит» и «Ростов». Игра проводилась на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург) и закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Таким образом, «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ.