Кокорин — о смерти Сарсании: ужасная трагедия, соболезнования родным и близким

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выразил соболезнования в связи со смертью спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании, который сегодня ушёл из жизни в возрасте 49 лет.
«Ужасная трагедия. Соболезнования родным и близким», — написал Кокорин в «Инстаграме».
Константин Сергеевич Сарсания родился 11 июня 1968 года в Москве, в качестве футболиста выступал в первенстве СССР первой и второй лиг, а также играл в высшей лиге Франции за клубы «Ланс», «Дюнкерк» и «Армантьер». После завершения игровой карьеры получил агентскую лицензию ФИФА и работал футбольным функционером в профессиональных клубах.