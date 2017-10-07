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Кокорин — о смерти Сарсании: ужасная трагедия, соболезнования родным и близким

7 октября 2017, суббота. 23:47 Футбол

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выразил соболезнования в связи со смертью спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании, который сегодня ушёл из жизни в возрасте 49 лет.

«Ужасная трагедия. Соболезнования родным и близким», — написал Кокорин в «Инстаграме».

Константин Сергеевич Сарсания родился 11 июня 1968 года в Москве, в качестве футболиста выступал в первенстве СССР первой и второй лиг, а также играл в высшей лиге Франции за клубы «Ланс», «Дюнкерк» и «Армантьер». После завершения игровой карьеры получил агентскую лицензию ФИФА и работал футбольным функционером в профессиональных клубах.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит Александр Кокорин Константин Сарсания Фото
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