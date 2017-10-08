Актив болельщиков «Динамо»: за последние результаты игрокам стыдно

Актив болельщиков «Динамо» раскрыл подробности неформальной встречи с рядом игроков команды, состоявшейся накануне.
«Встреча проходила максимально откровенно. Порадовало, что игроки, как и болельщики, понимают всю серьёзность и опасность, в которой оказалась команда. При этом футболисты ни на кого и ни на что не перекладывают вину за плачевный результат. У всех настрой исправить положение уже в ближайших матчах. В этом должна помочь и смена тренера. При этом о Калитвинцеве все игроки говорили только добрые слова. Но команде необходима встряска.
Команда может и должна играть лучше. За последние результаты игрокам стыдно. Всё было сказано искренне.
Свои слова они пообещали доказать делом уже в матче со СКА. Нужна победа любой ценой. Нужен забитый гол. И не один. Сейчас не до красоты. Нужен результат! Всех болельщиков команда попросила о поддержке в этот момент", — говорится в записи на странице актива фанатов в «Инстаграме».