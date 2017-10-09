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«Манчестер Юнайтед» мог приобрести Зидана в 1995 году

9 октября 2017, понедельник. 18:31 Футбол

Почётный президент «Манчестер Юнайтед» Мартин Эдвардс признался, что в 1995 году его клуб упустил возможность приобрести легендарного французского полузащитника Зинедина Зидана.

«Когда Зидан ещё выступал за „Бордо“, наш главный скаут сказал мне, что нам следует обратить внимание на Зинедина, и я сообщил об этом Фергюсону. Алекс мне ответил, что Кантона также рассказывал ему о Зидане. Однако тренер считал, что эти два футболиста выступают на одной позиции. Когда Алекс отправился во Францию, чтобы убедить Кантона подписать новый контракт после вынесения ему длительной дисквалификации, он не решился обращаться к Зидану, поскольку это, как ему казалось, отразилось бы на позиции Эрика», — рассказал Эдвардс в интервью клубному телевидению.

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Источник: Официальный сайт ФК "Манчестер Юнайтед" Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед ФК Реал Мадрид Алекс Фергюсон Зинедин Зидан Эрик Кантона
Новости. Футбол
9 октября 2017, понедельник
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