Албания – Италия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45

9 октября в Шкодере на стадионе «Лоро Боричи» состоится матч отборочного этапа чемпионата мира 2018 года между национальными командами Албании и Италии (группа G). Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча Албания – Италия.
Встречу 09.09.2017 рассудит норвежская бригада арбитров во главе со Свейном Оддваром Моэном.
Ранее команды встречались друг с другом только два раза, и в обоих матчах победу одержала сборная Италии. Последний раз они были соперниками 24 марта 2017 года в Палермо, встреча завершилась победой итальянцев со счётом 2:0.