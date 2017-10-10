Р. Мартинес получал звонки с предупреждениями не ставить Лукаку в состав

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес сообщил, что в преддверии заключительного матча 10-го тура группы Н отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Кипра он получал анонимные звонки с предупреждениями не задействовать в предстоящей встрече нападающего Ромелу Лукаку, утверждает A Bola.
Лукаку из-за повреждения лодыжки на тренировочной сессии национальной команды пропустил предыдущий матч со сборной Боснии и Герцеговины (4:3). Травма оказалась несерьёзной, поэтому форвард уже участвовал в подготовке к следующей игре со сборной Кипра, которая состоится 10 октября. Сборная Бельгии ещё в сентябре досрочно обеспечила себе первое место в группе и путёвку на чемпионат мира 2018 года.
Лукаку не поможет сборной Бельгии в матче с Боснией и Герцеговиной