Лукаку не поможет сборной Бельгии в матче с Боснией и Герцеговиной

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку не отправится со сборной Бельгии на гостевой матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Боснии и Герцеговины.
Как сообщает официальный «твиттер» бельгийской сборной, форвард будет восстанавливаться по индивидуальной программе к матчу со сборной Кипра.
Ранее сообщалось, что 24-летний Лукаку получил повреждение лодыжки на тренировочной сессии национальной команды.
Матч Босния и Герцеговина — Бельгия состоится в Сараево 7 октября, а с командой Кипра подопечные Роберто Мартинеса сыграют в Брюсселе 10 октября.