Пануччи: сборной Италии всегда есть что сказать на чемпионате мира

Главный тренер сборной Албании Кристиан Пануччи, в прошлом входивший в тренерский штаб сборной России, поделился впечатлениями от домашнего матча квалификации ЧМ-2018 с Италией (0:1).
«Италия показала свою фирменную умную игру и умело пользовалась свободными зонами. Я попросил игроков не садиться слишком глубоко. В целом у нас это получилось. Мне жаль болельщиков, но мы отдали все силы, чтобы добиться положительного результата. Мы уходим с поля с поднятыми головами, мы атаковали, мы пытались играть в футбол, но темп игры в лигах, где выступают многие из моих игроков, не самый лучший.
Я думаю, что Италия может очень хорошо сыграть в стыковых матчах. Итальянцам всегда есть что сказать на чемпионате мира», — сказал тренер в эфире Rai Sport.
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