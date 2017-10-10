Муслин: верил в игроков Сербии. Это победа футболистов, они ради этого жили

Главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин поделился впечатлениями от выхода своей команды на чемпионат мира — 2018 в России, отдав должное своим игрокам. В решающем матче сербы одержали победу над соперниками из Грузии (1:0).
«Давайте будем честными, сколько людей верили в наш выход на чемпионат мира до начала квалификации? Я верил. Верил в своих игроков и теперь поздравляю их. Это победа футболистов, они жили ради этого. У меня появились слёзы во время исполнения гимна Сербии перед матчем, появились они и по завершении игры, после победы, которая является историческим моментом для нашего футбола. Спасибо всем.
Мы забили 20 голов в 10 матчах квалификации, это хороший средний показатель. Однако последняя игра с Австрией и эта встреча с Грузией были нашими двумя худшими матчами. Но у нас ещё есть время перед чемпионатом, чтобы всё исправить. Я не стану менять стиль игры и схему 3-4-3, но мы можем рассчитывать на некоторые новые силы в нашей команде. Посмотрим. Сейчас же я хочу насладиться нашей победой», — цитирует специалиста сербское издание «Вечерние новости».