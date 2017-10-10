Полузащитник «Инвернесса» Полворт напал на тренера из-за замены

Полузащитник выступающего во второй по силе лиге Шотландии клуба «Инвернесс Каледониан» Лиам Полворт не сумел сдержать эмоций после замены в матче с «Питерхедом» в 1/8 финала Кубка лиги и набросился на тренера Скотта Келлахера. 22-летний футболист пытался ударить специалиста, однако ему помешал поспешивший на помощь своему ассистенту главный тренер команды Джон Робертсон.
«Инвернесс» победил соперников со счётом 3:0, а Полворт вывел свою команду вперёд уже на второй минуте.
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