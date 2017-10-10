Бускетс: горжусь тем, что сыграл 100 матчей за сборную Испании

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс не скрывал эмоций после выездного матча отборочного турнира чемпионата мира с национальной командой Израиля (1:0). Для Бускетса эта игра стала 100-й в составе национальной команды.
«Горжусь тем, что сыграл 100 матчей за сборную Испании. Это значит, что я среди тех футболистов, которые добились очень многого. Хочу выразить благодарность тем, благодаря кому это стало возможным. Что же касается матча с израильской сборной, то победа не далась нам с лёгкостью. В некоторых эпизодах мы не действовали точно, и соперник, пользуясь этим, проводил контратаки. Однако мы контролировали их действия», — цитирует Бускетса Marca.
Матч с Израилем станет для Бускетса 100-м за сборную Испании