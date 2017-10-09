Матч с Израилем станет для Бускетса сотым за сборную Испании

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Серхио Бускетс проведёт 100-й матч за национальную команду. Бускетс попал в стартовый состав испанцев на выездную игру квалификации ЧМ-2018 с Израилем.
29-летний Бускетс станет 12-м игроком, который достигнет отметки в 100 матчей за сборную Испании. На счету Бускетса 2 гола и 5 результативных передач. Лидером сборной Испании по числу матчей является Икер Касильяс (167).
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча ЧМ-2018 Израиль — Испания. Это соперники по группе G. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.