Ильяраменди: мне будет сложно попасть на ЧМ-2018, но у всех игроков есть шанс

Полузащитник сборной Испании Асьер Ильяраменди полагает, что ему будет нелегко попасть в список футболистов, которые примут участие в финальной стадии чемпионата мира 2018 года. Игрок «Реала Сосьедад» вышел на поле в основном составе в матче отборочного турнира мундиаля с национальной командой Израиля. Играя на выезде, испанцы победили со счётом 1:0, а сам Ильяраменди стал автором гола.
«Я очень доволен тем, что сыграл, был полезен команде и забил гол, который оказался победным. А победа – самое важное. Мне будет сложно попасть на чемпионат мира, но у всех игроков сборной Испании есть шанс. Мы будем бороться за это», — цитирует Ильяраменди Marca.
Лопетеги: Испания отлично провела отборочный турнир ЧМ-2018