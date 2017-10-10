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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
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Модрич: в матче с Украиной игроки сборной Хорватии оставили своё сердце на поле

10 октября 2017, вторник. 10:24 Футбол

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич поделился впечатлениями от выездного отборочного матча чемпионата мира — 2018 со сборной Украины (2:0). Победа позволила хорватам занять второе место в группе и добиться права играть в стыковых встречах за выход в финальную часть турнира.

«Было важно в этой игре проявить характер. Мы оставили своё сердце на поле, но играли спокойно и не паниковали. После перерыва мы смогли реализовать свои шансы, после чего Украина была уже не опасна. Мы счастливы, но ещё не добились главной цели.

Мы боялись, что в Киеве закончится наш путь на чемпионат мира, но мы всегда будем бороться за Хорватию так же, как и в этом матче», – цитирует Модрича Sportske Novosti.

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Источник: Sportske Novosti Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Украины — Футбол Сборная Хорватии — Футбол Лука Модрич
Новости. Чемпионат мира 2018
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