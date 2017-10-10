Португалия — Швейцария: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

Сегодня, 10 октября, в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» состоится матч европейского отборочного турнира ЧМ-2018 в группе B между сборными Португалии и Швейцарии. Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Португалия — Швейцария.
Матч 10.10.2017 рассудит турецкая бригада арбитров во главе с рефери Джюнейтом Чакыром.
Ранее команды встречались 21 раз. В шести матчах побеждали португальские футболисты, пять закончились вничью, и в 10 победу одержала швейцарская команда. Последняя встреча между этими командами состоялась 6 сентября 2016 года и завершилась домашней победой сборной Швейцарии со счётом 2:0.
В отборочной группе сборная Португалии, набрав 24 очка, располагается на втором месте, а команда Швейцарии (27 очков) занимает первую строчку. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».