Нигматуллин: защитников Кореи не будет, но есть Кокорин, он будет забивать Ирану

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Ирана, который состоится сегодня в Казани.
«Сборной России необходимо двигаться вперёд и развиваться. Поэтому сегодня в матче с Ираном жду только победы. Мне не нравятся наши соперники, но выбирать особо не приходится из-за отбора к чемпионату мира. Со спортивной точки зрения интересно было бы сыграть против сборной Бразилии. До чемпионата мира остаётся не так много времени, а значит футболистам нашей национальной команды нужно больше взаимопонимания.
Сегодня хочется увидеть, как забивает только сборная России без помощи соперника. Защитников Кореи не будет, но у нас есть Александр Кокорин, он будет забивать Ирану. Фёдор Смолов тоже хороший нападающий, поэтому забивать потенциально есть кому», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.