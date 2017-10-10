Игнатьев: Смолов и Кокорин должны стать единым целым в матче с Ираном

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Ирана, который пройдёт сегодня в Казани.
«В сегодняшнем матче мне хочется увидеть стабильность в действиях игроков сборной России. Нужна надёжность в действиях нашей обороны на протяжении всего матча, а не в первые 70-80 минут. Нужна более динамичная и скоростная игра в исполнение нашей сборной.
Проблемы есть не только в обороне, но и в атаке. Фёдор Смолов и Александр Кокорин должны стать единым целым в матче против Ирана. Им необходимо найти единение, чтобы много забивать за сборную России. Время на подготовку и налаживание связей и точек соприкосновения есть», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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