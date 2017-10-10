Россия — Иран: Азмун и Эззатоллахи появятся на поле с первых минут

Стал известен стартовый состав сборной Ирана на товарищеский матч с командой России, который пройдёт сегодня в Казани.
С первых минут в составе иранской сборной на поле появятся нападающий Сердар Азмун, выступающий за казанский «Рубин», а также полузащитник пермского «Амкара» Саид Эззатоллахи.
Иран: Беиранванд, Гафури, Хоссейни, Пуралиганджи, Хаджсафи, Эззатоллахи, Эбраими, Амири, Тареми, Джаханбакш, Азмун.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Иран. Начало встречи в 19:00 по московскому времени.