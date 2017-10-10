Вертонген станет рекордсменом по количеству матчей за сборную Бельгии

Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген выйдет в стартовом составе своей команды на матч с Кипром в десятом туре группового этапа квалификации чемпионата мира 2018 года.
Эта игра станет для Вертонгена 97-й в составе бельгийской сборной. Игрок «Тоттенхэм Хотспур» опередит Яна Кулеманса по количеству матчей за «красных дьяволов» и станет единоличным рекордсменом. Кулеманс выступал за сборную Бельгии с 1977 по 1991 год, Вертонген дебютировал в национальной команде в 2007 году.
Матч Бельгия — Кипр начнётся в 21:45 по московскому времени.
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