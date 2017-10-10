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Вертонген станет рекордсменом по количеству матчей за сборную Бельгии

10 октября 2017, вторник. 21:09 Футбол

Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген выйдет в стартовом составе своей команды на матч с Кипром в десятом туре группового этапа квалификации чемпионата мира 2018 года.

Эта игра станет для Вертонгена 97-й в составе бельгийской сборной. Игрок «Тоттенхэм Хотспур» опередит Яна Кулеманса по количеству матчей за «красных дьяволов» и станет единоличным рекордсменом. Кулеманс выступал за сборную Бельгии с 1977 по 1991 год, Вертонген дебютировал в национальной команде в 2007 году.

Матч Бельгия — Кипр начнётся в 21:45 по московскому времени.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Бельгии — Футбол Сборная Кипра - Футбол Ян Вертонген Статистика
Новости. Чемпионат мира 2018
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