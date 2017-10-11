Сборная США не сыграет на чемпионате мира в России

Сборная США не смогла пробиться в финальную стадию чемпионата мира по футболу 2018 года. В матче заключительного, 10-го тура североамериканской квалификации американцы проиграли сборной Тринидада и Тобаго — 1:2.
В первом тайме американцы пропустили дважды от Омара Гонсалеса (17-я минута) и Элвина Джонса (37). На 47-й минуте Кристиан Пулишич один гол отыграл, но больше американцы забить не сумели.
В других матчах 10-го тура Гондурас обыграл Мексику со счётом 3:2, а Панама была сильнее Коста-Рики — 2:1. Таким образом, именно Панама присоединилась к Мексике и Коста-Рике, которые досрочно гарантировали себе участие в ЧМ-2018. Гондурас занял итоговое четвёртое место и за выход на мундиаль сразится с Австралией в стыковых матчах.
Отметим, что сборная США не пробилась на чемпионат мира впервые с 1986 года.
Итоговое турнирное положение: 1. Мексика — 21 очко; 2. Коста-Рика — 16; 3. Панама — 13; 4. Гондурас — 13; 5. США — 12; 6. Тринидад и Тобаго — 10.