Суарес разделил с Месси звание лучшего бомбардира отборов ЧМ в Южной Америке

Форвард сборной Уругвая Луис Суарес в заключительном матче квалификации ЧМ-2018 с Боливией (4:2) оформил дубль. Нападающий «Барселоны» довёл количество голов в отборочных турнирах чемпионатов мира в Южной Америке до 21 и сравнялся по этому показателю с форвардом сборной Аргентины и своим одноклубником Лионелем Месси.
Напомним, Месси оформил хет-трик в матче с Эквадором (3:1). Эта победа позволила аргентинцам напрямую выйти на ЧМ-2018 с третьего места. Уругвайцы стали вторыми и также сыграют на чемпионате мира.
Третье место в списке бомбардиров занимает экс-нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо – 19 голов.
Месси стал лучшим бомбардиром в истории южноамериканской квалификации ЧМ