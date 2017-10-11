Месси стал лучшим бомбардиром в истории южноамериканской квалификации ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в матче квалификации ЧМ-2018 с Эквадором оформил дубль в первом тайме. Таким образом, 30-летний бомбардир забил свои 19-й и 20-й мячи и стал первым игроком в истории, которому удалось достичь этого показателя в южноамериканском отборе чемпионатов мира.
Видео первого и второго голов Месси можно посмотреть в «Твиттере».
Второе и третье места в таблице бомбардиров южноамериканской квалификации делят экс-нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо и форвард сборной Уругвая Луис Суарес. В активе обоих футболистов по 19 голов.
Эксперты: Аргентина легко победит Эквадор в отборе ЧМ-2018, Месси забьёт