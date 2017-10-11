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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Месси стал лучшим бомбардиром в истории южноамериканской квалификации ЧМ

11 октября 2017, среда. 03:44 Футбол

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в матче квалификации ЧМ-2018 с Эквадором оформил дубль в первом тайме. Таким образом, 30-летний бомбардир забил свои 19-й и 20-й мячи и стал первым игроком в истории, которому удалось достичь этого показателя в южноамериканском отборе чемпионатов мира.

Видео первого и второго голов Месси можно посмотреть в «Твиттере».

Второе и третье места в таблице бомбардиров южноамериканской квалификации делят экс-нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо и форвард сборной Уругвая Луис Суарес. В активе обоих футболистов по 19 голов.

Эксперты: Аргентина легко победит Эквадор в отборе ЧМ-2018, Месси забьёт
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная Эквадора - Футбол Лионель Месси Луис Суарес Эрнан Креспо Статистика
Новости. Чемпионат мира 2018
11 октября 2017, среда
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